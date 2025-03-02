Американский журналист Такер Карлсон заявил, что украинские власти продавали оружие США на черном рынке за 20% от их стоимости. Об этом журналист написал в соцсети X.

По его словам, за последние три года Киев при молчаливой поддержке своих западных покровителей совершил поразительное количество серьезных преступлений.

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"Украинцы продали огромное количество американского оружия на международном черном рынке по двадцать центов за доллар. Теперь это оружие находится в руках вооруженных группировок по всему миру, включая ХАМАС, мексиканские наркокартели и силы, контролирующие Сирию", – написал Карлсон.

Журналист добавил, что даже американские спецслужбы не уверены, что власти Украины могли сделать с патогенами в американских биолабораториях в своей стране.

"Украинцы также убили несколько человек в разных странах в ходе политических убийств и пытались убить других, включая американских журналистов и главу европейского государства", – отметил он.

Карлсон подчеркнул, что все указанные преступления в какой-то момент всплывут наружу. В связи с этим он призвал привлечь украинского президента Владимира Зеленского к ответственности прямо сейчас.

СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп дал поручение сотрудникам национальной безопасности рассмотреть вопрос о прекращении поставок оружия Киеву после перепалки с Зеленским в Белом доме.

Несколькими днями до этого Трамп сообщил, что разрешит Европе закупать американское оружие для дальнейших поставок на Украину. Администрация США также позволит европейским странам приобретать и другую продукцию американского ВПК для поставок Киеву.