Нетаньяху пригрозил ХАМАС последствиями в случае непринятия предложения США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил движению ХАМАС серьезными последствиями за отказ принять предложение США по продлению перемирия и освобождению заложников.

На заседании правительства Нетаньяху заявил, что ХАМАС ожидают серьезные последствия, если они не примут предложенную США схему продления перемирия и освобождения заложников. Он подчеркнул, что не будет «бесплатных обедов» и предупредил, что прекращение огня без освобождения заложников невозможно, передает РИА «Новости».

По его словам, ХАМАС захватывает всю гуманитарную помощь, поступающую в Газу, и использует ее в качестве финансового ресурса для террора против Израиля. Он уточнил, что из-за отказа ХАМАС принять план спецпосланника США Стива Уиткоффа, Израиль заблокировал любой ввоз товаров в Газу.

Нетаньяху добавил: «Если ХАМАС продолжит стоять на своей позиции и не освободит наших заложников, это повлечет за собой дальнейшие последствия».

Ранее сообщалось, что израильские войска возобновили боевые действия в районе города Хан-Юнис на юге сектора Газа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль согласился продлить перемирие в Газе на период Рамадана и Песаха. Палестинское движение ХАМАС и его союзники через Международный комитет Красного Креста передали Израилю тела четырех израильских заложников. В воскресенье радикальное движение ХАМАС обвинило Израиль в уклонении от выполнения условий прекращения огня в секторе Газа, требуя начать реализацию второй фазы соглашения.