Гунба объявил о своей победе на выборах в Абхазии

Кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба объявил о своей предварительной победе на выборах по итогам второго тура голосования в республике. Он сообщил об этом во время встречи со сторонниками своего штаба, передает ТАСС.

«Вам всем известны предварительные результаты, этот результат благодаря доверию, которое оказали нам граждане нашей страны, нашей команде, а самое главное — это результат голосования нашего народа», — сказал политик.

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Он подчеркнул, что эти события должны стать победой для всего народа Абхазии «ради будущего страны».

Гунба набрал 56 процентов голосов избирателей (54859 голосов), сообщает Telegram-канал «Апсны 360». Предварительные итоги Центризбирком Абхазии огласит 2 марта, в течение следующих трех дней появится официальное сообщение о результатах выборов.