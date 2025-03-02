В провале Зеленского в Вашингтоне увидели начало конца для Украины

Провал президента Украины Владимира Зеленского на переговорах с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне может стать началом конца для республики. Таким наблюдением поделилась с газетой Washington Post депутат Верховной Рады Виктория Гриб.

«Боюсь, что это начало конца», — сказала парламентарий, отметив, что возникшая между лидерами перепалка в Белом доме повергла ее в шок и заставила беспокоиться о будущем Украины.

Гриб добавила, что Киев сможет еще ненадолго устоять, если Великобритания и Евросоюз выступят в его поддержку, в противном случае положение станет «очень плохим».

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Другой неназванный украинский экс-чиновник сказал изданию, что прошедшая встреча Зеленского и Трампа стала «хорошим шоу с плохим результатом». Впрочем, по его словам, не произошло ничего удивительного, поскольку оба политика говорили то же, что и всегда.

Как пишет Washington Post, в Киеве надеются, что Трамп не отрежет Украину от военной помощи из нежелания повторить афганский сценарий (поспешный вывод американских войск из Афганистана, решение о котором принял экс-президент США Джо Байден, стал черным пятном на его президентском сроке).

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что Зеленский после провала в Вашингтоне не только сам уйдет на дно, но и утянет за собой всю страну. Он указал на то, что открыто «посылать» Трампа до украинского лидера не позволял себе никто из политиков.