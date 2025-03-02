Стармер обнял Зеленского в Лондоне и пообещал ему полную поддержку

Британский премьер Кир Стармер выразил поддержку украинскому президенту Владимиру Зеленскому во время их встречи в Лондоне. Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что Стармер нарушил традицию и не просто ждал гостя на пороге своей резиденции на Даунинг-стрит, но пошел ему навстречу и обнял. Местные издания считают, что таким образом премьер Великобритании показал, что его государство находится на стороне Киева.

Стармер примет Зеленского в субботу

Стармер подчеркнул, что Лондон будет оказывать полную поддержку Киеву так долго, как потребуется. Он назвал своей целью достижение прочного мира для Украины, который будет основан на суверенитете и безопасности.

Затем Зеленский и Стармер продолжили свое общение за закрытыми дверьми.

Украинский президент прибыл в Лондон 1 марта после прерванной поездки в США, где он вступил в перепалку с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме. Трамп указал, что Зеленский неуважительно ведет себя по отношению к Штатам. После произошедшего скандала президент Украины отказался извиняться перед лидером США.

Позже в СМИ появилась информация, что президент Соединенных Штатов дал поручение сотрудникам национальной безопасности рассмотреть вопрос о прекращении поставок оружия Киеву.