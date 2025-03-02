Макрон не исключил возобновления диалога с Путиным
Французский лидер Эммануэль Макрон, беседуя с журналистами, допустил, что диалог с главой российского государства Владимиром Путиным может состояться в «подходящий момент».
«Ничто не исключено. Диалог с президентом Путиным может состояться в подходящий момент», — цитирует его РИА Новости.
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Ранее французский лидер отметил, что многие страны ЕС и вне блока готовы отправить войска на Украину.
В то же время он выступил за возобновление диалога по Украине с Путиным.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал циничной и убогой позицию Макрона по возобновлению диалога с Россией.