Макрон не исключил возобновления диалога с Путиным

Французский лидер Эммануэль Макрон, беседуя с журналистами, допустил, что диалог с главой российского государства Владимиром Путиным может состояться в «подходящий момент».

«Ничто не исключено. Диалог с президентом Путиным может состояться в подходящий момент», — цитирует его РИА Новости.

Макрон потерял надежду на прогресс в переговорах с США

Ранее французский лидер отметил, что многие страны ЕС и вне блока готовы отправить войска на Украину.

В то же время он выступил за возобновление диалога по Украине с Путиным.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал циничной и убогой позицию Макрона по возобновлению диалога с Россией.