Bloomberg: Белый дом хочет публичных извинений от Зеленского

Администрация президента США Дональда Трампа "в частном порядке" дала понять, что хочет публичных извинений от Владимира Зеленского для восстановления отношений. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

"По словам одного европейского чиновника, администрация Трампа в частном порядке дала понять, что хочет публичных извинений от Зеленского для налаживания отношений", - говорится в публикации.

Напомним, вчера Зеленский устроил перепалку с Трампом на протокольной встрече в Белом доме, резко обменявшись с ним мнениями об урегулирования конфликта.

Американский лидер на повышенных тонах заявил украинскому политику, что США дали Украине 350 миллиардов долларов, а Киев не имеет права ничего диктовать Вашингтону.

После этого Зеленский досрочно покинул Белый дом. Киев и Вашингтон так и не подписали соглашение о добыче украинских ресурсов. При этом позднее в интервью Fox News Зеленский отказался извиняться за перепалку, так как якобы не понял, что он сделал не так на встрече.