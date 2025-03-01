Фицо высказался об оказании помощи Киеву

Словакия не будет участвовать в оказании военной и финансовой помощи Украине.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Словакия не примет участие ни в какой военной и финансовой помощи (Евросоюза. — RT) Украине», — цитирует его ТАСС.

Ранее чешский президент Петр Павел после встречи американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне заявил, что Чехия стоит на стороне Украины более, чем когда-либо.

Кроме того, на стороне Зеленского выступил премьер-министр Польши Дональд Туск.