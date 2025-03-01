Над Харьковом засняли неизвестное сияние в небе

В районе Харькова местные жители засняли странное сияние в небе. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".

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"Над Харьковом засняли странное световое явление", - говорится в публикации.

На снимках, опубликованных изданием, можно увидеть объект в небе, напоминающий огненную полоску, от которой исходит свет.

При этом его происхождение остается неизвестным.

Ранее стало известно, что экипаж пассажирского самолета во время полета из Санкт-Петербурга в Челябинск заметил в небе неопознанный летающий объект (НЛО).