Трюдо примет участие во встрече по Украине в Лондоне

ОТТАВА, 1 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо примет участие в организуемой Лондоном встрече европейских лидеров по Украине 2 марта. Об этом говорится в расписании главы канадского правительства на субботу, которое опубликовала его пресс-служба.

В документе сообщается, что 1 марта Трюдо вылетит в Лондон, чтобы 2 марта принять участие в саммите по Украине.

25 февраля премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил планы провести на текущих выходных встречу европейских лидеров для обсуждения конфликта на Украине.