Президент Бразилии Лула: Зеленский был унижен Трампом

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил, что Владимир Зеленский был унижен Дональдом Трампом во время встречи в Белом доме, а сам нашумевший спор между политиками глава южноамериканской страны охарактеризовал как "гротескную сцену".

"Я думаю, что Зеленский был унижен. По мнению Трампа, Зеленский это заслужил. Также я считаю, что Европейскому союзу был нанесен ущерб", - отметил Лула, выразив надежду, что после ссоры "все стороны извлекли уроки".

"Честно говоря, я не дипломат. Но я думаю, что дипломатия с тех пор, как была создана планета Земля, не видела сцены столь гротескной и столь неуважительной, как та, что произошла в Овальном кабинете Белого дома", - заявил бразильский лидер.

Лула также подчеркнул, что Бразилия продолжит отстаивать необходимость скорейшего налаживания диалога между Россией и Украиной.