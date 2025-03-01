Президент Бразилии Лула: Зеленский был унижен Трампом
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил, что Владимир Зеленский был унижен Дональдом Трампом во время встречи в Белом доме, а сам нашумевший спор между политиками глава южноамериканской страны охарактеризовал как "гротескную сцену".
"Я думаю, что Зеленский был унижен. По мнению Трампа, Зеленский это заслужил. Также я считаю, что Европейскому союзу был нанесен ущерб", - отметил Лула, выразив надежду, что после ссоры "все стороны извлекли уроки".
"Честно говоря, я не дипломат. Но я думаю, что дипломатия с тех пор, как была создана планета Земля, не видела сцены столь гротескной и столь неуважительной, как та, что произошла в Овальном кабинете Белого дома", - заявил бразильский лидер.
Лула также подчеркнул, что Бразилия продолжит отстаивать необходимость скорейшего налаживания диалога между Россией и Украиной.
"Я думаю, что мира не будет, если не будет участия двух президентов, находящихся в состоянии конфликта. Необходимо принять правильное решение, поскольку миру нужен мир", - сообщил политик.