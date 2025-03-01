Рютте не согласился со словами Каллас о необходимости поиска мирового лидера

Генсек НАТО Марк Рютте не согласился со словами главы евродипломатии Каи Каллас, которая после скандала в Белом доме с участием Владимира Зеленского заявила, что «свободному миру нужен новый лидер».

Об этом он сообщил в интервью телеканалу BBC.

«Нет. Вы знаете, ситуация очень простая», — приводит его слова ТАСС.

Рютте заявил, что США обеспечивают более 50% бюджета НАТО.

Ранее Рютте призвал Владимира Зеленского восстановить отношения с президентом США Дональдом Трампом и назвал их перепалку «достойной сожаления».