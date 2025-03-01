Сенатор-республиканец Линдси Грэм (от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) предупреждал Владимира Зеленского о том, что ему не стоит вступать в спор с президентом США Дональдом Трампом по вопросу гарантий безопасности, однако Зеленский не прислушался к совету и фактически поставил под вопрос отношения Украины с Соединенными Штатами. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

По ее сведениям, за несколько часов до начала переговоров в Белом доме Грэм на встрече с Зеленским вместе с десятком других сенаторов советовал тому не спорить с Трампом.

"Я сказал [Зеленскому] не вступать в споры по гарантиям безопасности", - заявил Грэм в комментарии изданию.

После перепалки Зеленского с Трампом, Грэм, который, как отмечает газета, является одним из самых ярых сторонников киевских властей, призвал Зеленского уйти в отставку. Подобные перемены, пишет The New York Times, указывают на то, как республиканцы, представители бизнеса и даже некоторые демократы скорректировали свои взгляды после победы Трампа на президентских выборах.

Американский лидер и вице-президент США Джей Ди Вэнс, указывает издание со ссылкой на источники, не собирались вступать в конфронтацию с Зеленским и срывать подписание сделки по полезным ископаемым, однако последний спровоцировал разговор на повышенных тонах, не выражая благодарности США за усилия по мирному урегулированию, а также настойчиво требуя от Вашингтона взять на себя обязательства по предоставлению гарантий безопасности Киеву. В итоге, констатирует газета, споры Зеленского привели к тому, что тот "покинул Белый дом без сделки по добыче полезных ископаемых, которую Трамп готовил на протяжении нескольких недель, и с еще более напряженными отношениями с самым важным союзником его страны".

28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом. Во время беседы в присутствии журналистов между ними возникла перепалка, в ходе которой Трамп указал Зеленскому на неуважительное отношение к США, а Вэнс - на то, что он забыл поблагодарить Вашингтон за оказываемую Киеву поддержку. Пресс-конференция по итогам их встречи была отменена, подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США не состоялось. Трамп в соцсети Truth Social опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что Зеленский проявил неуважение и показал неготовность к мирному урегулированию украинского конфликта.