Sky: Стармер отправил сигнал Трампу во время приветствия Зеленского в Лондоне

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отправил "послание" президенту США Дональду Трампу, приобняв Владимира Зеленского во время его визита в Лондон. С таким утверждением выступил политический обозреватель телеканала Sky News Сэм Коутс.

Сегодня вечером Зеленский прибыл в резиденцию Стармера в Лондоне, это его первая встреча с иностранным лидером после вчерашнего провального визита в Белый дом, обернувшегося перепалкой с Трампом и фактическим срывом мероприятия.

Как утверждает Коутс, Стармер "намеренно" вышел к Зеленскому из резиденции, приобняв его во время рукопожатия. По его словам, британский премьер якобы хотел, чтобы это "увидел весь мир".

При этом этот "сигнал" особенно должны увидеть в Белом доме, считает журналист.

"Он приобнимал его некоторое время, чтобы убедиться, что ни у кого не возникнет сомнений относительно стороны, которую он, Кир Стармер, выбрал в этом конфликте, независимо от взглядов президента и вице-президента США", - утверждает Коутс.

Напомним, вчера Зеленский устроил перепалку с Трампом на протокольной встрече в Белом доме, резко обменявшись с ним мнениями об урегулирования конфликта.

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В результате, как сообщает Fox News, Трамп фактически "вышвырнул" Зеленского из Белого дома. Тот досрочно покинул резиденцию, так и не подписав соглашение с США о добыче украинских ресурсов.