Гунба лидирует во втором туре выборов в Абхазии

Бадра Гунба в ходе второго тура президентских выборов в Абхазии набирает более 60% голосов. Об этом сообщает Telegram-канал "Апсны 360".

"По имеющимся данным, Бадра Гунба лидирует в ходе второго тура выборов президента Республики Абхазия с результатом более 61% от числа проголосовавших. Согласно этим данным, Бадра Гунба набирает 61,77%, Адгур Ардзинба - 38,23%", - говорится в сообщении.

Повторное голосование на выборах президента Абхазии завершилось в 20:00 мск. Предварительные итоги голосования Центризбирком Абхазии объявит 2 марта, а в течение трех дней будет официально опубликовано сообщение об итогах выборов.

Первый тур президентских выборов в Абхазии прошел 15 февраля.

Голосование во втором туре выборов президента Абхазии завершено

По его итогам за Адгура Ардзинбу проголосовали 36,92% избирателей, за Бадру Гунбу - 46,38%. Остальные кандидаты набрали кратно меньше голосов и выбыли из гонки.