Фон дер Ляйен пообещала создать благоприятные условия для европейского ВПК

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о намерении создать благоприятные условия для ускоренного развития европейского военно-промышленного комплекса с целью обеспечения непрерывных поставок оружия в Киев.

«По пути в Лондон хочу подчеркнуть продолжающуюся европейскую военную поддержку Украины», — написала Урсула фон дер Ляйен на своей странице в соцсети X.

По её мнению, поставки вооружений являются важным шагом к достижению долгосрочного мира.

Фон дер Ляйен добавила, что путь к миру требует силы, тогда как слабость лишь усугубляет конфликты.

Ранее Урсула фон дер Ляйен пообещала Киеву новый транш помощи в €3,5 млрд в марте.