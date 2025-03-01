Бразилия пригласила три страны к участию в саммите БРИКС

Бразилия пригласила страны Латинской Америки принять участие в саммите БРИКС в июле 2025 года. Об этом заявил журналистам президент зарубежного государства Луис Инасиу Лула да Силва, слова которого приводит агентство РИА Новости.

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«Я приглашаю все эти страны, что представлены здесь, Уругвай, Колумбию, Мексику, участвовать в (саммите) БРИКС в Бразилии. Потому что я думаю, что даже если они не являются членами группы, важно, чтобы они участвовали, потому что это момент, чтобы пообщаться со всем миром», — ответил на вопрос корреспондента РИА Новости бразильский лидер.

Ранее в МИД государства сообщили, что БРИКС столкнулся с институциональными проблемами после расширения состава участников в 2023 году и в связи с этим обстоятельством клуб не будет принимать новые страны в текущем году.