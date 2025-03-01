В Одессе после взрыва повреждена припортовая инфраструктура

Глава Одесской областной администрации Олег Кипер заявил, что в Одессе получила повреждение припортовая инфраструктура. Соответствующий пост он опубликовал в соцсетях.

"Повреждена припортовая инфраструктура", - написал он.

При этом Кипер не привел каких-либо деталей.

Вечером украинские СМИ сообщили, что в Одессе на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв. При этом вчера СМИ писали о нескольких взрывах в городе и в районе порта Черноморск.