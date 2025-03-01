Советник Трампа рассказал, как от Зеленского потребовали покинуть Белый дом

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц в субботнем эфире Fox News подробно рассказал, что произошло после словесной перепалки Трампа с Зеленским в Белом доме.

Уолц рассказал, что после общения на повышенных тонах стороны разошлись по отдельным помещениям. Госсекретарь США Марко Рубио и другие официальные лица «в один голос сказали президенту Трампу, что после таких оскорблений нельзя продолжать переговоры». Трамп c этим сразу согласился.

Уолц отправился к украинской делегации и сказал, что ей следует немедленно покинуть Белый дом. Зеленский не выглядел удивленным и расстроенным, в отличие от его посла и советника, которые были «практически в слезах». Они желали продолжать переговоры, а Зеленский «все еще спорил»

«Я сказал: послушайте, господин Зеленский, время здесь не на вашей стороне. Время не на вашей стороне на поле боя, время не на вашей стороне с точки зрения ситуации в мире. И, самое главное, помощь США и терпимость налогоплательщиков не безграничны», — отметил Уолц.

Он добавил, что Зеленский привык слушать только дифирамбы в свой адрес и привык, что западные политики соглашаются со всеми его пожеланиями и просьбами. Таким, в частности, был подход Байдена и его команды.

«Но он не получил памятки о том, что в городе новый шериф, это новый президент, и мы полны решимости использовать новый подход к миру», — сказал Уолц.

По его словам, Зеленский оказал своей стране «настоящую медвежью услугу».