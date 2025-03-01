Рютте призвал Зеленского восстановить отношения с Трампом

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что ссора между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским была «досадной». Он добавил, что лидерам следует восстановить отношения, пишет The Guardian.

Переговоры между Трампом и Зеленским состоялись в пятницу, 28 февраля. Беседа лидеров перешла в перепалку и досрочно завершилась. Стороны не подписали сделку по минеральным ресурсам, не провели пресс-конференцию.

«Я уже дважды говорил по телефону с президентом Зеленским. Я сказал ему, что нам нужно держаться вместе, Соединенным Штатам, Украине и Европе, чтобы привести Украину к прочному миру», — отметил Рютте.

Генсек пояснил, что не может раскрыть детали беседы с украинским лидером, в особенности рассказать о том, что Зеленский говорил о Трампе.

Генсек НАТО Рютте пообещал Украине миллиарды от союзников

Вместе с тем, уточнил Рютте, он, со своей стороны, «ясно сказал ему, что мы действительно должны уважать то, что президент Трамп сделал для Украины», имея в виду противотанковые ракеты Javelin, поставленные США.

Важно, чтобы Зеленский нашел способ восстановить свои отношения с американским президентом и с высшим руководством Соединенных Штатов, констатировал генсек.