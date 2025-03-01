Сорванные переговоры между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским продемонстрировали, что бывает со «слугами» в политике, обслуживающими чужие интересы. Об этом заявил замглавы правительства Сербии Александр Вулин, сообщает РИА Новости.

Вулин считает, что произошедшее с Зеленским в Вашингтоне должно стать уроком для сербов, которые «служат иностранцам против интересов собственной страны».

«Они должны внимательно смотреть, как Трамп ведет себя с Зеленским. Тяжело быть человеком без позиций и убеждений, тяжело быть слугой», — заявил Вулин.

Он отметил, что Зеленский был унижен не тем, что его оскорбил господин, а тем, что он это сделал перед всем миром.

Вулин добавил, что президент США ясно сказал, что Киев и его союзники несут ответственность за начало и продолжение конфликта. Теперь всем стало понятно, что президенты США и России хотят мира, а Зеленский требует боевых действий «до последнего украинца».

Ранее политолог заявил, что следующий приезд Зеленского в Вашингтон возможен «только в форме моральной капитуляции».