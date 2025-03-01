Маск сравнил цели Трампа и Зеленского на скандальных переговорах

Президент США Дональд Трамп хотел добиться окончания конфликта на Украине, а украинский лидер Владимир Зеленский — получить деньги и продолжить боевые действия. Об этом заявил американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск в социальной сети X, комментируя итоги встречи.

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«Трамп настаивал на прекращении огня, которое остановило бы мясорубку. А Зеленский хотел получить деньги, чтобы продолжить ее», — написал предприниматель.

Трамп и Зеленский публично повздорили во время встречи в Вашингтоне. Ожидалось, что главы государств заключат сделку по редкоземельным металлам. Однако во время брифинга американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении к США, заявив, что Украина находится «в большой беде» и без американской военной техники конфликт закончился бы за две недели.

25 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Зеленский откладывает начало мирных переговоров, так как не хочет потерять свой пост. Он пояснил, что соответствующий диалог может привести к отмене военного положения на Украине, в случае чего местные власти будут вынуждены организовать выборы.