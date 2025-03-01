Стармер примет Зеленского в субботу

Премьер Британии Кир Стармер и Владимир Зеленский встретятся на Даунинг-стрит в субботу днем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на офис Стармера.

Зеленский прибыл в лондонский аэропорт Станстед в субботу, примерно в 11:20 по местному времени.

«Премьер-министр и президент Зеленский встретятся на Даунинг-стрит сегодня днем», — сказал представитель офиса Стармера.

Встреча состоится в преддверии саммита европейских лидеров в Лондоне в воскресенье. Они намерены обсудить мирный план для Украины.

Встреча в Британии пройдет после экстраординарной публичной перепалки между Зеленским и Дональдом Трампом в Белом доме. Из-за этого скандала Киев может лишиться американской помощи.

Накануне Стармер разговаривал и с Трампом, и с Зеленским. Он выразил свою «непоколебимую поддержку» Украине.