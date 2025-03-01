В Европарламенте предсказали завершение конфликта на условиях России

После перепалки президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне конфликт Киева с Москвой может закончиться на условиях России. Такой сценарий в беседе с ТАСС предсказал депутат Европарламента Тьерри Мариани.

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«Администрация [президента США Дональда] Трампа не намерена больше оказывать безусловное покровительство. (...) Поэтому существует риск, что конфликт либо застопорится, либо будет разрешен под давлением России», — заявил парламентарий.

Он добавил, что в случае прекращения военной поддержки Киева из США у Европы нет возможностей, чтобы заменить помощь Вашингтона.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков было напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности. После перепалки лидеров церемония подписания соглашения была сорвана, а Зеленский покинул Белый дом.