Украинского президента Владимира Зеленского отстранят от возможных переговоров между лидерами США и России, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на аналитика центра Atlantic Council Рэйчел Риццо. Причиной стало поведение украинского лидера во время визита в Вашингтон, где он разозлил Дональда Трампа.

Все, что произошло с Зеленским, подтверждает факт, что он не только будет отстранен от потенциальных разговоров с Трампом и Путиным, но и будет полностью исключен из них, — заявил аналитик.

По данным издания, провал встречи в Белом доме негативно сказался на попытках Трампа достичь мирного соглашения между Киевом и Москвой. Теперь Вашингтон будет искать другие пути урегулирования конфликта, не привлекая к процессу Зеленского.