Опубликовано меню обеда Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который должен был состояться накануне в Белом доме после переговоров. Трапезу отменили после скандала и поспешного отъезда Зеленского, сообщил заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино.

Политик опубликовал меню в соцсети X. Оно включало зеленый салат с помидорами, пюре из корня сельдерея, спаржу, зеленую капусту, запеченную с розмарином курицу. На десерт подавали крем-брюле, ягодное ассорти и цитрусовое печенье.

Скавино отметил, что обед с участием президента США и его соратников состоялся, несмотря на отъезд Зеленского. Было только «несколько свободных мест», поскольку Трамп дополнительно пригласил за стол членов команды из Западного крыла Белого дома.

Ранее сообщалось, что рестораны на Украине начали готовить блюда, унижающие Дональда Трампа.