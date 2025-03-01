Ле Пен выступила против идеи делиться французским ядерным арсеналом

Лидер парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что Франция не должна делиться с кем-либо своим ядерным арсеналом. Ее слова передает радиостанция Europe 1.

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«Силы ядерного сдерживания должны оставаться за Францией», — подчеркнула Ле Пен.

Она выступила против идеи президента Франции Эммануэля Макрона начать дискуссию о создании общеевропейских ядерных сил.

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню отметил, что интересы страны допускают создание под эгидой Парижа ядерного зонтика над странами-членами Европейского союза. Он подчеркнул, что при создании такого зонтика решение о применении ядерного оружия все равно останется за Елисейским дворцом.