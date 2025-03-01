Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз начать прямые переговоры с Россией о прекращении огня на Украине. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на письмо Орбана главе Евросовета Антониу Коште.

Свое послание Орбан отправил Коште в субботу.

В письме венгерский премьер заявил, что ЕС не должен пытаться принять общее коммюнике на саммите по обороне 6 марта в Брюсселе. Он отметил «стратегические различия в нашем подходе к Украине, которые невозможно преодолеть».

«Я убежден, что Европейский союз — по примеру США —

должен вступить в прямые переговоры с Россией о прекращении огня и устойчивом мире на Украине», — написал Орбан.

Европейский совет подтвердил получение письма, но не стал комментировать его.

Ожидается, что на экстренном саммите ЕС союзники Зеленского предложат «большую поддержку Украины». Они также собираются занять объединенную позицию в вопросе возможных переговоров.

Политологи отмечают, что оппозиция Орбана может помешать европейским союзникам Киева «отреагировать быстро и решительно» после исторической перепалки в Овальном кабинете между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.