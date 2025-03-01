Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал страны Евросоюза начать прямые переговоры с Россией по прекращению огня на Украине. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

По данным издания, глава венгерского кабмина также высказался против усилий по поиску какого-либо консенсуса стран ЕС в отношении Украины.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Европа хочет еще на год продлить украинский конфликт. По его словам, в ЕС надеются таким образом ослабить Россию, чтобы она просила мира. Рубио отметил, что это «не очень реалистичный» план.

26 февраля первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что страны Евросоюза желают «отхватить кусок пирога», говоря о введении миротворцев на территорию Украины. Депутат обратил внимание на то, что на Западе говорят о миротворческом контингенте, когда заходит речь о «расчленении» республики на зоны влияния.