Спецпосланник Трампа Гренелл сравнил Зеленского с Меган Маркл

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл сравнил Владимира Зеленского с супругой британского принца Гарри Меган Маркл. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети X (бывшая Twitter; заблокирована в РФ).

"Зеленский для Украины то же самое, что Меган Маркл - для Великобритании", - написал он после скандальной перепалки Владимира Зеленского с Трампом в Белом доме.

Напомним, вчера Зеленский устроил перепалку с Трампом на протокольной встрече в Белом доме, резко обменявшись с ним мнениями об урегулирования конфликта.

В результате, как сообщает Fox News, Трамп фактически "вышвырнул" Зеленского из Белого дома. Тот досрочно покинул резиденцию, так и не подписав соглашение с США о добыче украинских ресурсов.

В 2020 году принц Гарри и Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей, отказавшись от выполнения королевских обязанностей. При этом сам Трамп неоднократно критически высказывался в их адрес.

Республиканец обвинял Маркл в неуважении к королевской семье, а также в том, что она использует супруга в своих целях.