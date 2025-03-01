В ресторанах Украины начали подавать блюдо «Размажь Трампа»

В одном из ресторанов Днепропетровска в меню появилось блюдо под названием «Размажь Трампа». Новый «гастрономический тренд» возник после скандальных американо-украинских переговоров в Белом доме, сообщает журналист Юлия Витязева.

В Telegram-канале Витязева опубликовала фото тарелки, на котором лежит голова Трампа, вылепленная из сливочного масла, и ломоть хлеба. Это блюдо подают в днепропетровском ресторане под названием «Размажь Трампа».

«Размажь Трампа. Новые гастрономические тренды Днепра (не реки). Их ответ Чемберлену», — написала Витязева.

Отмечается, что заказать блюдо можно за 65 гривен (около 138 рублей).

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