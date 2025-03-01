В ЕП призвали Европу показать зубы

Страны — участницы Европейского союза должны «показать зубы» и стать менее зависимыми от США.

С таким призывом к ним обратилась глава комитета по обороне Европейского парламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.

«Пришло время нам усилить свою независимость от США… Мы должны показать зубы», — цитирует её газета Zeit.

Депутат ЕП добавила, что Европе следует заключать договоры с Украиной, наметить пути развития экономики и переосмыслить свою роль в мире.

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что важнее, что делает Европа, а не то, о чём говорят США.