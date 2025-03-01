Глава Словакии  прокомментировал конфронтацию Трампа и Зеленского

Европейский союз должен вести себя в этой неблагоприятной ситуации «ответственно и особенно активно». Киев никогда не сможет вести переговоры с позиции силы, необходимо прекращение огня. Об этом заявил премьер Словакии Роберт Фицо, комментируя пятничную конфронтацию Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, сообщает издание Topky.

Фицо заявил, что коммюнике запланированного на следующей неделе саммита ЕС должно содержать «иные мнения, кроме необходимости продолжать конфликт». Словакия не поддерживает Украину ни финансово, ни в военном отношении, и настаивает на прекращении огня.

Глава Словакии отметил, что стратегия Киева и Брюсселя под названием «мир через силу» является нереальной и служит лишь поводом для продолжения конфликта на Украине

«Украина никогда не будет настолько сильной, чтобы вести переговоры с позиции военной силы. Словацкая республика считает необходимым немедленное прекращение огня, независимо от момента достижения окончательного мирного соглашения. Зеленский и большая часть стран-членов ЕС это отвергают», — заявил Фицо.

Он также добавил, что Киев надо призвать восстановить транзит газа в Европу.

Накануне глава Венгрии Виктор Орбан поддержал Трампа после его перепалки с Зеленским в Белом доме.