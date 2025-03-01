Глава Словакии  прокомментировал конфронтацию Трампа и Зеленского

Европейский союз должен вести себя в этой неблагоприятной ситуации «ответственно и особенно активно». Киев никогда не сможет вести переговоры с позиции силы, необходимо прекращение огня. Об этом заявил премьер Словакии Роберт Фицо, комментируя пятничную конфронтацию Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, сообщает издание Topky.

Глава Словакии прокомментировал конфронтацию Трампа и Зеленского
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Фицо заявил, что коммюнике запланированного на следующей неделе саммита ЕС должно содержать «иные мнения, кроме необходимости продолжать конфликт». Словакия не поддерживает Украину ни финансово, ни в военном отношении, и настаивает на прекращении огня.

Глава Словакии отметил, что стратегия Киева и Брюсселя под названием «мир через силу» является нереальной и служит лишь поводом для продолжения конфликта на Украине

«Украина никогда не будет настолько сильной, чтобы вести переговоры с позиции военной силы. Словацкая республика считает необходимым немедленное прекращение огня, независимо от момента достижения окончательного мирного соглашения. Зеленский и большая часть стран-членов ЕС это отвергают», — заявил Фицо.

Он также добавил, что Киев надо призвать восстановить транзит газа в Европу.

Накануне глава Венгрии Виктор Орбан поддержал Трампа после его перепалки с Зеленским в Белом доме.

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