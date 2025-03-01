Польский журналист «попал под раздачу» на встрече Трампа с Зеленским

Корреспондент «Польского радио» Марек Валкуский «попал под раздачу» на встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, пишет портал EADaily.

Встреча между Трампом и Зеленским прошла в пятницу, 28 февраля. Беседа быстро переросла в перепалку, что привело к изгнанию украинского лидера из Белого дома, срыву переговоров по «минеральной сделке», отмене пресс-конференции.

До того, как беседа стала излишне напряженной, Валкуский успел выкрикнуть, обращаясь к Зеленскому, чувствует ли он, что Трамп на его стороне.

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Украинский лидер проигнорировал его вопрос, в связи с тем, что как написал сам журналист в соцсетях, «президент США посчитал вопрос глупым».

Затем Валкуский спросил Трампа, какую сторону в конфликте он занимает — России или Украины.

«Нет, я посередине. Я хочу раскрыть это дело. Я за обе стороны. Я хочу решить эту проблему», — ответил американский лидер.

Автор статьи констатировал, что пятничный визит Владимира Зеленского в Белый дом наверняка запомнится надолго мировому сообществу.