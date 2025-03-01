Британский посол назвал главную ошибку Запада в начале СВО

Лидеры Запада совершили ошибку, отказавшись поддерживать контакты с Россией после начала СВО. Так считает бывший британский посол в Москве (2004-2008) Энтони Брентон, сообщает ТАСС.

Дипломат считает, что три года назад некоторые западные лидеры поступили недальновидно и стратегически нецелесообразно.

«Запад допустил ошибку, отрезав все контакты. Было очень сложно добиться прогресса, пока Трамп не пришел и не изменил это», — сказал бывший посол.

По его словам, как только лед треснет, и на Украине установится мир, ситуация будет аналогичной той, что была после завершения холодной войны. При этом многое нужно будет заново воссоздать и «преодолеть глубокое недоверие».

«Но я не вижу, почему отношения не смогут значительно улучшиться, причем очень быстро, если люди решат так поступить», — сказал Брентон.

Накануне в Германии назвали главную ошибку Макрона.