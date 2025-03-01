Израиль решил добиться от США сохранения российских баз в Сирии

Израиль лоббирует в США сохранение российских баз в Сирии, чтобы оставить страну ослабленной и децентрализованной, и не дать Турции оказывать на нее большое влияние. Об этом пишет Reuters.

© Lenta.ru

Отношения Израиля и Турции обострились после того, как исламисты в Сирии свергли Башара Асада. Теперь они пытаются восстановить раздробленное государство и добиться отмены санкций со стороны США. Израиль опасается, что Турция будет поддерживать новый исламистский порядок, который станет защитой для ХАМАС и других боевиков.

Песков ответил на вопрос о ситуации с российскими военными базами в Сирии

Согласно источникам Reuters, Израиль объяснил свою точку зрения высшим должностным лицам США. Однако пока неясно, готова ли администрация американского президента Дональда Трампа согласиться с предложениями Израиля. Вашингтон неопределенно высказывался о будущем санкций, наложенных на Сирию, и еще не решил выводить ли из страны американские силы.

При этом научный сотрудник американского аналитического центра Century International Арон Лунд отметил, что у Израиля есть шансы получить от США поддержку в этом вопросе.

«Сирия сейчас едва ли даже на радаре Трампа. Это низкий приоритет, и есть политический вакуум, который нужно заполнить», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что переговорщики в Каире не смогли убедить израильские власти перейти к обсуждению второго этапа соглашения с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников и прекращению огня в Газе. Утверждается, что Израиль нарушил соглашение, затянув начало переговоров.