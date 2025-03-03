Филат раскритиковал Санду за отказ поддержать мирные инициативы Трампа

Президент Молдавии Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности после замораживания финансирования от Агентства США по международному развитию (USAID) стали критиковать американского лидера Дональда Трампа чаще, чем президента России Владимира Путина.

Филат раскритиковал Санду за отказ поддержать мирные инициативы Трампа
© globallookpress.com

Об этом заявил бывший премьер-министр Молдавии Владимир Филат (2009-2013).

"После замораживания финансирования USAID Трампа они стали критиковать чаще, чем Путина", - написал в Telegram-канале Филат, который дал старт политической карьере Санду, назначив ее в 2012 году министром в своем правительстве, а теперь жестко критикует ее за провалы в управлении страной.

Он раскритиковал главу Молдавии за то, что она не поддержала инициативы президента США по урегулированию на Украине.

Бывший глава правительства Молдавии возмутился, что Санду призвала к "настоящему, устойчивому, справедливому миру" вместо того, чтобы "днем ранее выразить обеспокоенность по поводу срыва мирных переговоров в Белом доме".

"Маленькая, завистливая, лживая мышь, которая каждый день вопит о своих невероятных усилиях по обеспечению мира в Молдове, назвала продолжение войны "настоящим, устойчивым, справедливым миром", ставшим ее собственным мирком, удобным, как старые тапочки", - подчеркнул Филат.

Он высказал мнение, что "[Владимир] Зеленский рано или поздно будет вынужден вернуться в Вашингтон, а Санду, которой путь в США уже заказан, никогда не перестанет барахтаться в окопе устойчивой лжи придуманного ею мирка".

В мире
Майя Санду
Владимир Филат
Дональд Трамп
Владимир Путин
Вашингтон
Соединенные Штаты
Украина