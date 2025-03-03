Филат раскритиковал Санду за отказ поддержать мирные инициативы Трампа

Президент Молдавии Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности после замораживания финансирования от Агентства США по международному развитию (USAID) стали критиковать американского лидера Дональда Трампа чаще, чем президента России Владимира Путина.

Об этом заявил бывший премьер-министр Молдавии Владимир Филат (2009-2013).

"После замораживания финансирования USAID Трампа они стали критиковать чаще, чем Путина", - написал в Telegram-канале Филат, который дал старт политической карьере Санду, назначив ее в 2012 году министром в своем правительстве, а теперь жестко критикует ее за провалы в управлении страной.

Он раскритиковал главу Молдавии за то, что она не поддержала инициативы президента США по урегулированию на Украине.

Бывший глава правительства Молдавии возмутился, что Санду призвала к "настоящему, устойчивому, справедливому миру" вместо того, чтобы "днем ранее выразить обеспокоенность по поводу срыва мирных переговоров в Белом доме".

"Маленькая, завистливая, лживая мышь, которая каждый день вопит о своих невероятных усилиях по обеспечению мира в Молдове, назвала продолжение войны "настоящим, устойчивым, справедливым миром", ставшим ее собственным мирком, удобным, как старые тапочки", - подчеркнул Филат.

Он высказал мнение, что "[Владимир] Зеленский рано или поздно будет вынужден вернуться в Вашингтон, а Санду, которой путь в США уже заказан, никогда не перестанет барахтаться в окопе устойчивой лжи придуманного ею мирка".