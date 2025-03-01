На Украине назвали последствия ссоры Трампа и Зеленского

Ссора президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского приведет к активизации политических процессов на Украине, предположил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Он добавил, что американский лидер в понедельник даст команду «фас» на критику украинского политика, пишет РИА Новости.

Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме завершилась скандалом, президент фактически «вышвырнул» украинского коллегу из здания. На фоне перепалки лидеров, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено.

«Внутри Украины, я думаю, оживится политический процесс. Этот публичный конфликт с Трампом без оценки украинских политиков не останется. Я вас уверяю, с понедельника мы увидим шквал разного рода заявлений о неправильной стратегии [Зеленского], о провале дипломатии и многое другое», — подчеркнул Килинкаров.

Названа одна из причин срыва переговоров Трампа и Зеленского в Белом доме

Администрация Трампа уже пришла к выводу, что с Зеленским им реализовать свою стратегию будет невозможно, отметил парламентарий.

По его мнению, на Украине в ближайшее время сформируется коалиция против Зеленского. Он добавил, что политические процессы будут крайне неприятны для украинских властей и для тех, кто их курирует.

Многие политики на Украине заинтересованы в проведении президентских выборов, тем более что это совпадает с желанием Трампа, констатировал Килинкаров.