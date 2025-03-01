Президент Финляндии назвал Путина победителем после скандала между Зеленским и Трампом

Президент России Владимир Путин оказался победителем в переговорах между лидером США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, заявил глава Финляндии Александер Стубб. Об этом пишет Ura.ru.

Переговоры между лидерами прошли накануне в Овальном кабинете. Стороны не смогли прийти к консенсусу по ряду ключевых вопросов международной повестки, беседа прошла в очень напряженной обстановке. По ее итогам власти США выгнали Зеленского из Белого дома.

СМИ: Путин переиграл всех в Белом доме

«Фактически, оказался только один победитель, и он даже не присутствовал там. Это Владимир Путин», — подчеркнул Стубб.

Президент заметил, что Финляндия разработала предварительный план, направленный на достижение мира. Он подразумевает всестороннее укрепление Украины, максимально возможное давление на Россию.

Ранее журналист CNN Кристиан Аманпур заявила в беседе с телеведущей Даной Баш и корреспондентом Белого дома Кейтлан Коллинз, что Путин переиграл всех в Белом доме.