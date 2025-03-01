Встреча президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским показала, кто действительно выступает за мир, а кто за продолжение конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Выступление президента Дональда Трампа в поддержку мира стало величайшим событием за последние три года. Мы надеемся, что Дональд Трамп добьется успеха на переговорах между США и Россией, потому что только американо-российское соглашение может вернуть мир в нашу любимую Центральную Европу», — написал глава ведомства.

Президенты США и Украины публично повздорили во время встречи в Вашингтоне 28 февраля. Ожидалось, что главы государств заключат сделку по редкоземельным металлам. Однако во время брифинга американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении к США, заявив, что Украина находится «в большой беде» и без американской военной техники конфликт закончился бы за две недели.

25 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине, отметил глава государства.