В США рассказали о стремлении Вэнса сорвать сделку с Украиной

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс хотел сорвать сделку по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом, чтобы ослабить проукраинское лобби в администрации Дональда Трампа. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

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Эксперт по внешней политике в Республиканской партии США в беседе с изданием заявил, что Вэнс, вероятно, стремился сорвать подписание документа по ресурсам в Белом доме. Вице-президент США понимал, что соглашение усилит проукраинское лобби в администрации Трампа, указал источник Politico.

Украинский лидер Владимир Зеленский «клюнул на приманку», указал эксперт.

«Зеленский до пятницы не осознал значимости сделки по минералам... Она важна не из-за минералов, она нужна для того, чтобы дать Трампу политическую победу», — сказал он.

1 марта Зеленский после провала переговоров в Белом доме признал, что будущее сорванной сделки по минеральным ресурсам Украины теперь зависит от Соединенных Штатов.

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Соответствующее заявление было сделано после визита Зеленского в Вашингтон 28 февраля. Беседа в Белом доме переросла в перепалку. По данным канала, украинского президента «вышвырнули» из Овального кабинета из-за «неуважения» к американскому лидеру. Подписание сделки по редкоземельным металлам между двумя странами было отменено.