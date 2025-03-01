Стали известны причины конфронтации Зеленского с Вэнсом

Конфликт между Вэнсом и Зеленским был спонтанным, а не преднамеренным. Вице-президент США решил дать отпор грубому и недипломатичному поведению украинского гостя. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники, близкие к Вэнсу.

Источник, знакомый с планированием встречи в Белом доме, сказал, что у Вэнса не было заранее определенной стратегии противостояния Зеленскому. Вице-президент был вынужден ответить после того, как счел поведение гостя излишне провокационным.

«Никто не ожидал, что Зеленский придет туда и будет вести себя высокомерно и спесиво», — сказал источник.

По его словам, ожидалось, что встреча в Овальном кабинете пройдет как обычная двусторонняя встреча.

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Другой источник, знавший намерения Вэнса перед встречей, сказал:

«Не думаю, что кто-то ожидал, что [Зеленский] войдет туда и будет вести себя как такой капризный ребенок».

Сенатор Линдси Грэм*, республиканец из Южной Каролины, ранее поддерживавший отправку помощи Украине, назвал встречу с Зеленским «полной катастрофой».

Грэм* также сказал, что «очень гордится тем, что Джей Ди Вэнс защищал нашу страну».

Сам Вэнс заявил, что только дипломатия может принести мир.

«Путь к миру и процветанию, возможно, заключается в дипломатии… Что делает Америку хорошей страной, так это то, что Америка занимается дипломатией. Это то, что делает президент Трамп», — сказал Вэнс в Белом доме.

*внесен в российский перечень террористов и экстремистов