Глава Пентагона провел «нехороший разговор» с руководством Мексики

Министр обороны США Пит Хегсет пообщался с высшим руководством Мексики по телефону и пообещал односторонние действия США, если Мехико не разберется с наркокартелями и потоками нелегальных мигрантов. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Издание пишет, что еще 31 января Хегсет провел первый телефонный разговор с высшими руководителями и военными чинами Мексики. Но только сейчас стало известно, что тогда «все пошло не очень хорошо».

«Хегсет сказал официальным лицам, что, если Мексика не разберется со сговором между правительством страны и наркокартелями, американские военные готовы предпринять односторонние действия», — рассказал источник, осведомленный о звонке.

Он отметил, что высшее руководство Мексики было «шокировано и разгневано», полагая, что Хегсет говорит о военных действиях США внутри Мексики.

В Пентагоне пока отказываются от комментариев.

Накануне Мехико передал в США 29 человек, отбывавших срок в мексиканских тюрьмах. Вашингтон требовал выдать их из-за преступлений, связанных с наркотрафиком и убийствами американских силовиков.