В США усомнились в возможности подтолкнуть Россию и Украину к переговорам

В настоящее время Белый дом не уверен, смогут ли США подтолкнуть Россию и Украину к завершению конфликта. Об этом сообщил американский телеканал CBS News со ссылкой на чиновников.

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По данным канала, американские чиновники считали, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным будут проходить сложнее, чем с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Однако, как отметили авторы, все оказалось наоборот.

Представители США допускали, что требования России на переговорах в Эр-Рияде будут завышенными, а представители страны будут придерживаться позиции «все или ничего». Однако, по словам чиновников, российские дипломаты предъявили разумные запросы. При этом максималистские требования выдвинула Украина, подчеркнули журналисты.

25 февраля российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.