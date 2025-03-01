Маск оценил стратегию Зеленского на переговорах

Предприниматель Илон Маск, владелец Tesla и SpaceX, отреагировал на публикацию о Владимире Зеленском портала The Babylon Bee. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Мировые СМИ продолжают активно комментировать скандальные переговоры Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Так, американский сатирический портал The Babylon Bee назвал манеру ведения переговоров Зеленским «смелой новой стратегией». Журналисты пояснили, что она заключается в том, чтобы оскорблять людей перед тем, как попросить у них деньги.

Трамп сделал заявление о переговорах с Зеленским

«Нереально [получить финансы таким путем]», — отметил Маск.

Ранее Маск опубликовал видео с нецензурной бранью Зеленского в ходе переговоров.