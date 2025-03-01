Пророк в США посоветовал американцам «бежать в Сибирь»

Живший в конце XIX — начале XX века «спящий пророк» Эдгар Кейси предупреждал американцев о глобальном потеплении и стихийных бедствиях в США. Он призывал их бежать в Россию, чтобы спастись, пишет «Царьград».

Свои прорицания Кейси делал, находясь в трансе, поэтому его называли «спящим пророком». Считается, что он предсказал Великую американскую депрессию и Вторую мировую войну.

Пророк предупреждал, что в будущем арктические льды начнут таять, и климат на Земле изменится. По этой причине на США обрушатся стихийные бедствия. Однако пережить этот период американцам поможет Россия, с которой у них наладятся хорошие отношения.

«Спящий пророк» писал. что потомкам лучше «бежать в Сибирь», где будет наиболее благоприятная обстановка после катаклизмов.

«Тем, кто жил в тепле, придётся привыкать к более суровому климату Севера. Но выбора у них не будет», — сказано в пророчестве Кейси.

Отношение к Кейси неоднозначное, некоторые считают его мошенником, другие верят в его прозорливость. Ученые советуют относиться к любым прорицателям с изрядной долей скепсиса.

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