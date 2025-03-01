Экс-премьер Украины Азаров назвал Зеленского клоуном

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Вашингтон, заранее настроившись на скандал, поэтому думать, что его перепалка с президентом США Дональдом Трампом была случайной, — значит глубоко заблуждаться. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Политик отметил, что Зеленский всю жизнь был «клоуном» и выступал по заготовленным сценариям.

Азаров напомнил, что в начале февраля Зеленский повышенным тоном разговаривал с министром финансов США Скоттом Бессентом в Киеве, перед этим заставив его дожидаться аудиенции четыре часа.

Азаров считает, что случай с Бессентом был тем, что хорошо укладывается в заранее подготовленную стратегию, а скандал в Белом доме является продолжением этого сценария.

Суть этого сценария заключается в том, что власти стран Европейского союза, выступающие против политики Трампа, поставлены демократической, «пробайденовской, прообамовской администрацией», отметил экс-премьер.

Азаров уверен, что произошедшее в Белом доме должно было укрепить позиции Зеленского внутри Украины, где Трамп непопулярен и где украинский народ настроен против сделки по редкоземельным металлам.

Президенты США и Украины публично повздорили перед встречей в Вашингтоне. Ожидалось, что главы государств заключат сделку по редкоземельным металлам. Однако во время брифинга американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении к США, заявив, что Украина находится «в большой беде» и без американской военной техники конфликт закончился бы за две недели.

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.