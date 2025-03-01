Зеленский сделал заявление после перепалки с Трампом

Владимир Зеленский поблагодарил общество за поддержку и усилия, приложенные ради украинцев. Соответствующее заявление после скандальных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом он сделал в своем Telegram-канале.

«Благодарю за поддержку в это непростое время, за все усилия ради Украины и украинцев и помощь — не только дипломатическую и финансовую, но и политическую и молитвенную», — написал Зеленский.

Трамп сделал заявление о переговорах с Зеленским

Он также отметил, что Украине важно, чтобы о ней не забывали ни сейчас, ни после урегулирования конфликта. По словам лидера Украины, его народу нужно, чтобы его интересы были представлены в каждом уголке мира.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков было напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности. После перепалки лидеров церемония подписания соглашения была сорвана, а Зеленский покинул Белый дом.