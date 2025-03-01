Соединенные Штаты, на фоне скандала с участием Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, могут полностью прекратить поддержку Украины. Об этом пишет обозреватель Джон Исмей в статье для The New York Times (NYT).

Автор статьи предположил, что Трамп может принять решение о прекращении всех видов поддержки Украины.

В частности, президент может прекратить финансирование, обмен разведданными, обучение украинских военнослужащих и пилотов, закрыть call-центр на американской военной базе в Германии, управляющий международной помощью.

Трамп сделал заявление о переговорах с Зеленским

По его данным, администрация Трампа не объявляла о новых поставках оружия Киеву уже свыше 50 дней. Он добавил, что прежние власти анонсировали поставки в среднем раз в 44 дня.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент прекратил реализацию проекта по оказанию Украине помощи в восстановлении объектов энергетики.