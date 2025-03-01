Гунба проголосовал во втором туре выборов президента Абхазии

Абхазский политик Бадра Гунба отдал свой голос во втором туре выборов президента республики. Он проголосовал в Сухумском государственном колледже.

Как сообщает Sputnik Абхазия, Гунба выразил уверенность, что избиратели сделают правильный выбор, который поможет республике развиваться.

Также 1 февраля во втором туре выборов проголосовал исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба.

Кроме того, свою активную гражданскую позицию проявил спикер парламента республики Лаша Ашуба.

Ранее сообщалось, что в Москве на выборах президента Абхазии за два часа после открытия участка проголосовали 160 человек.